Petitie begonnen om aandacht te vragen voor 'dramatische staat' defensie

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vragen oud-militairen en 'bezorgde burgers' in een manifest aandacht voor de "dramatische staat van defensie". Door middel van een petitie willen de initiatiefnemers politici oproepen om de strijdkrachten meer prioriteit te geven.

"In de verkiezingsprogramma's is relatief weinig aandacht voor defensie, en maar weinig partijen willen er 2 procent van het bbp aan uitgeven. Terwijl dat toch echt de afspraak is met de NAVO", zegt Jan Kropf, voorzitter van de Bond van Defensiepersoneel ACOM in Trouw.

"Wij zien dat onze veiligheid op het spel staat. Door jarenlange bezuinigingen, achterblijvende investeringen en een gebrek aan daadkracht van de politiek, is onze krijgsmacht compleet verwaarloosd", valt te lezen op de website van de petitie.

Naast de militaire vakbonden ondersteunen onder meer de voormalig hoogste baas van de landmacht Mart de Kruif, voormalig hoofd van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Pieter Cobelens en journalist en opiniemaker Sander Schimmelpenninck het manifest.

Minimaal 77.000 handtekeningen

De Kruif noemt het in Trouw een noodkreet. Hij zegt uit eigen ervaring te weten "hoe moeilijk het is voor de krijgsmacht om nog al haar taken te voldoen". "Een simpel voorbeeld", schetst hij: "Op geneeskundig gebied mist defensie heel veel specialisten. Er staan talloze vacatures open. Er is daar heel veel bezuinigd. Terwijl defensie als belangrijke taak heeft het absolute vangnet van Nederland te zijn als dingen misgaan. Nu met de crisis rond covid-19 zie je dat dat nauwelijks nog gaat."

De initiatiefnemers hopen dat minimaal 77.000 mensen de petitie ondertekenen. Dat is gelijk aan het aantal stemmen dat kandidaten voor de Tweede Kamer ongeveer nodig hebben om voorkeurstemmen te worden gekozen. Op die manier hopen de initiatiefnemers dat politici inzien dat Nederlanders zich zorgen maken over defensie.

"Natuurlijk is het niet zo dat we overmorgen een nieuwe oorlog zullen hebben", zegt De Kruif in de krant. "Maar we moeten ons ook afvragen: hoe laten we deze wereld veilig achter? Voor onze generatie zal dat misschien wel lukken, maar hoe zit het met de generaties na ons?"