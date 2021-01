AFM: 'Veel mensen moeten huis uit bij einde aflossingsvrije hypotheek'

Ongeveer 78.000 huishoudens in Nederland lopen het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Voor hen dreigt dan een gedwongen verhuizing, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die deed onderzoek naar de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek.

Op een totaal van bijna 3 miljoen aflossingsvrije hypotheken is het aantal van 78.000 volgens de toezichthouder "te overzien". Maar de huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen en een deel blijft mogelijk achter met een restschuld.

Ongeveer de helft van de Nederlandse hypotheekschuld is aflossingsvrij. Dat is een financieringsvorm waarbij de huiskoper tijdens de looptijd van de hypotheek de schuld niet afbetaalt, maar alleen de rente op die schuld. Daardoor zijn de maandlasten lager dan bij andere hypotheekvormen, maar na afloop van de lening (doorgaans na 30 jaar) is er nog niets van de schuld afgelost. De koper moet op dat moment een nieuwe lening aangaan, of de schuld afbetalen. Sinds 2013 is het niet meer mogelijk om zo'n hypotheek af te sluiten.

Veel van deze aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af. Huizenbezitters moeten dan hun lening aflossen of opnieuw afsluiten, maar veel van hen zullen op dat moment een lager inkomen hebben, waarschuwt de AFM. Bovendien hebben ze geen recht meer op hypotheekrente-aftrek.