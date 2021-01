IMF en Wereldbank zien klimaat als leidraad voor handelen

Zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Wereldbank zegt dat het klimaat een steeds grotere rol speelt bij hun handelen. Dat werd duidelijk bij de klimaattop die vandaag en morgen (online) wordt gehouden en die is georganiseerd door Nederland.

Tientallen staatshoofden en regeringsleiders spraken vanmiddag in een openingssessie online met gastheer Mark Rutte en minister Cora van Nieuwenhuizen. Ook de Verenigde Staten waren weer van de partij, bij monde van klimaatgezant John Kerry.

"Als IMF zien we het klimaat als een fundamenteel risico voor economische en financiële stabiliteit", zei IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. "En we zien klimaatactie als een mogelijkheid voor economisch herstel, vooral na de coronapandemie." Het IMF denkt dat er miljoenen nieuwe banen gecreëerd kunnen worden. "Klimaatbestendigheid is een cruciale prioriteit", zei ze. "Daarom plaatsen we het in het hart van wat we doen, dit jaar en de komende jaren."

Schakelen met de hele wereld

Vanuit een studio in Den Haag werd voor de openingssessie geschakeld met landen over de hele wereld. Er kwamen zowel opgenomen verklaringen als live toespraken langs. Het ging van bondskanselier Merkel naar president Piñera van Chili en van het Verenigd Koninkrijk met Boris Johnson naar India met premier Modi.

Doel van de top is het opstellen van een actie-agenda voor de komende tien jaar. Daarmee moeten landen en gemeenschappen weerbaarder worden gemaakt tegen de effecten van de opwarming van de aarde. "We weten dat de gevolgen van klimaatverandering zullen toenemen, zelfs als we erin slagen om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen", zei premier Rutte.