Europese Commissie eist opheldering over productie AstraZeneca-vaccin

De Europese Commissie wil meer uitleg van farmaceut AstraZeneca over waar bestelde vaccins zijn gebleven. "De EU wil precies weten welke doses tot dusver op welke plek door AstraZeneca zijn geproduceerd. En als ze zijn geleverd, aan wie", zei Eurocommissaris Stella Kyriakides na een eerste gesprek met het bedrijf. Vanavond volgt een nieuw onderhoud.

De Commissie en AstraZeneca spraken vanmiddag voor het eerst over de tragere levering van vaccins. Vrijdag werd bekend dat de farmaceut de leveringen aan de EU in het eerste kwartaal met 60 procent terugschroeft. De EU wil de bestelde en voorgefinancierde leveringen zo vroeg mogelijk krijgen, zegt Kyriakides.

Brussel hoopte op 80 miljoen doses in het eerste kwartaal van dit jaar, maar dat lijken er maar 31 miljoen te worden. De Commissie bestelde 300 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin en daarvan zouden de meeste al het komende half jaar binnen moeten zijn.

De Commissie gaat in de toekomst ook meer eisen stellen aan farmaceutische bedrijven, aldus Kyriakides. Zo moeten zij Brussel voortaan vroegtijdig op de hoogte stellen van hun export naar andere landen als een vaccin in de EU is geproduceerd.

Kritiek op beleid

"Kyriakides is ongekend hard, ik ben echt verrast", zegt correspondent Thomas Spekschoor. "Normaal is het binnen de EU vaak op eieren lopen en zoeken naar de juiste woorden om niemand tegen de haren in te strijken. Nu is er duidelijk irritatie."

Volgens Spekschoor zijn de woorden van Kyriakides ook een signaal aan de lidstaten om te laten zien dat de Commissie erbovenop zit. "Brussel heeft veel kritiek gekregen op het coronabeleid, dus ze vrezen de kritiek ook weer als ze dit niet hebben geregeld."

De verwachting is dat het vaccin van AstraZeneca nog deze week wordt goedgekeurd door de Europese Medicijnautoriteit EMA.