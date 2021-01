Jongen (17) vrijgesproken van fatale brand in ouderlijk huis

Een 17-jarige jongen uit Nieuwleusen is vrijgesproken van het veroorzaken van een dodelijke brand in zijn ouderlijk huis. Bij die brand anderhalf jaar geleden kwam zijn 22-jarige broer om het leven.

Tegen de jongen was twee jaar jeugddetentie waarvan een halfjaar voorwaardelijk geëist. De rechtbank in Zwolle acht niet bewezen dat hij bij de brand betrokken was, schrijft RTV Oost.

Oorzaak brand onbekend

Uit onderzoek van zowel de politie als het Nederlands Forensisch Instituut kan niet worden vastgesteld wat de precieze oorzaak van de brand is geweest. Ook is volgens de rechtbank geen motief voor brandstichting naar voren gekomen.

De brand in de woning brak uit in de vroege ochtend van zondag 14 juli 2019. De twee ouders wisten te ontkomen, mede doordat de buren alarm sloegen. De oudste zoon, die net als zijn jongere broer op zolder sliep, kwam om het leven. De toen 16-jarige verdachte dook pas tegen 08.15 uur die ochtend op.

In paniek de woning verlaten

In de woning werden drie brandhaarden aangetroffen. Twee doofden uit zichzelf, maar de brand op de zolderkamer was hevig. Vermoedelijk is die ontstaan in of bij het bed van de verdachte. De jongen zei dat hij wakker was geschrokken en in paniek de woning had verlaten. Hij herinnert zich naar eigen zeggen niets van de tijd daarna en het moment dat hij weer opdook.

Het Openbaar Ministerie vermoedde dat hij geheugenverlies veinsde, maar de rechtbank gelooft de verdachte. Deskundigen hebben niet de indruk dat de jongen bewust dingen verzwijgt of dat hij het geheugenverlies in scène zet.