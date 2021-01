Brussel kwaad op AstraZeneca: 'Ruim de tijd gehad voor productie'

De Europese Commissie en EU-landen zitten vanmiddag om de tafel met farmaceut AstraZeneca om te praten over de tragere levering van vaccins. Brussel hoopte op 80 miljoen doses in het eerste kwartaal van dit jaar, maar dat lijken er maar 31 miljoen te worden.

Een woordvoerder van de Europese Commissie: "Wij begrijpen dat er problemen kunnen zijn in de productiefase, maar wij hebben grote bedragen geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat er al veel vaccin zou worden geproduceerd, nog voordat het zou worden goedgekeurd. Dan verwachten we ook dat er daadwerkelijk wordt geproduceerd."

De Europese Commissie bestelde 300 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin en van dit vaccin zouden de meeste doses al het komende half jaar binnen moeten zijn. Daarmee was dit vaccin een van de belangrijkste pijlers van de vaccinstrategie van veel EU-landen.

Ruim de tijd

Hoeveel Brussel precies vooraf heeft betaald aan AstraZeneca is niet bekend, maar waarschijnlijk gaat het om honderden miljoenen euro's. Dat geld was bedoeld om het vaccin alvast te produceren, zodat grote hoeveelheden zouden klaarliggen op het moment dat de goedkeuring zou volgen. AstraZeneca heeft dat geld gekregen, maar de vraag is nu of het ook daadwerkelijk geproduceerd heeft.

"In augustus hebben we dat contract al getekend en lidstaten hebben in de herfst al hun vaccins besteld," zegt de woordvoerder van de Europese Commissie. AstraZeneca zou dus ruim de tijd hebben gehad om de productie op te starten.

Maximale druk

Eurocommissaris Kyriakides heeft een brief geschreven naar het bedrijf waarin ze haar ongenoegen uit, terwijl Commissievoorzitter Von der Leyen heeft gebeld met de topman van AstraZeneca.

De Commissie wil niet zeggen of er juridische stappen volgen, daarvoor is eerst nog overleg nodig met de lidstaten. Wel wil de Commissie maximale druk uitoefenen. "Wij verwachten van het bedrijf dat ze zo flexibel mogelijk zijn, zodat er meer vaccins kunnen worden geleverd."

De verwachting is dat het vaccin van AstraZeneca nog deze week wordt goedgekeurd door de Europese Medicijnautoriteit EMA.