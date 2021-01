Wel of geen wolken, satellieten houden planten altijd in de gaten door Nederlandse innovatie

Boeren van over de hele wereld kunnen vanaf vandaag hun gewassen via satellieten in de gaten houden, ook als het bewolkt is. Het Nederlandse bedrijf VanderSat heeft een technologie ontwikkeld waardoor bijvoorbeeld uitgedroogde planten onder alle weersomstandigheden kunnen worden gedetecteerd.

"In Nederland zijn de landbouwgronden niet heel groot en de boer weet heel goed wat er op zijn land speelt. Maar in andere werelddelen, bijvoorbeeld Noord- en Latijns-Amerika, hebben ze vaak gigantische lappen grond. En dan is het cruciaal dat ze weten wat er speelt", zegt directeur Thijs van Leeuwen. "Zo kunnen ze gericht gebruikmaken van schaarse grondstoffen als water, meststoffen en pesticiden."

Hij wijst erop dat het klimaat steeds extremer en grilliger wordt. "Op veel plekken wordt het steeds droger, maar op sommige plekken juist veel natter. Verder neemt de wereldbevolking toe en daarmee ook de druk op de landbouw. Daar moeten we zuiniger en efficiënter mee omgaan."

Microgolven

Tot nu toe konden boeren hun gewassen via satellieten in de gaten houden door te bekijken hoe groen de planten zijn. Dat werkt dus alleen als wolken het zicht niet belemmeren. Met de Nederlandse innovatie worden ook de microgolven gebruikt die de satellieten opvangen uit de planten en de bodem.

"Zo kijken we elke dag naar het watergehalte in planten en bodem en zien heel nauwkeurig wat daar verandert. Daardoor weten boeren bijvoorbeeld dat bepaalde delen zich minder ontwikkelen. Zo kunnen ze gerichter in actie komen en hun voedselproductie optimaliseren", aldus Van Leeuwen in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor de analyse van de gewassen gebruikt VanderSat satellietgegevens die de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gratis beschikbaar stelt. Boeren moeten wel betalen voor de dienst, zegt de directeur. "Maar als ze op hun landbouw allemaal sensoren moeten plaatsen is dat vaak veel duurder."

Hij verwacht dat de technologie ook bereikbaar en betaalbaar is in armere delen van de wereld. "Iedereen met een mobiele telefoon kan gebruikmaken van onze dienst." De gegevens zijn te bekijken in een app en op een website.

Geen losse plantjes

Volgens het bedrijf zijn de analyses bijzonder nauwkeurig. Maar boeren kunnen niet van elk los plantje zien of die nog lekker groeit, zegt Van Leeuwen. "Het gaat in hokjes van 10 bij 10 meter waarop wij een waarde kunnen geven. Meestal weet de boer dan genoeg om goede beslissingen te nemen. Soms hebben ze nog andere technieken nodig om alles tot in detail uit te werken."

De technologie is getest in gebieden in Europa, Noord- en Latijns-Amerika. Vanaf vandaag komt het wereldwijd op de markt voor boeren, maar ook verzekeringsmaatschappijen en waterschappen zouden er gebruik van kunnen maken.