Oxfam: 'Economische ongelijkheid neemt toe door corona'

De kloof tussen arm en rijk is nog groter geworden door de coronacrisis. Dat concludeert Oxfam Novib in zijn jaarlijkse rapport over de economische ongelijkheid in de wereld.

De rijkste duizend mensen ter wereld zitten weer op het niveau van voor de coronacrisis. Maar het armste kwart van de wereldbevolking zal waarschijnlijk tien jaar nodig hebben om te herstellen van de coronacrisis.

Weer meer armoede

Volgens het rapport neemt de extreme armoede voor het eerst in tien jaar weer toe. "De ongelijkheid nam de afgelopen jaren al zorgwekkend toe. Nu zie je dat dit het afgelopen jaar echt enorm versneld is", zegt Michiel Servaes, directeur van Oxfam Novib.

De tien rijkste mensen zijn sinds de uitbraak van het coronavirus zelfs nog rijker geworden. Oxfam komt tot deze conclusies door onder andere te kijken naar de lijst met rijkste mensen ter wereld van Forbes, data van de Wereldbank en een enquête onder 295 economen uit 79 landen.

Kwetsbaarder

Volgens Oxfam groeit de ongelijkheid niet alleen tussen arm en rijk. Vrouwen werken vaker op dagloonbasis of als uitzendkracht. "Als de economie dreigt in te storten, liggen zij in 70 procent van de gevallen er eerder uit dan mannen", zegt Servaes.

Omdat er in de zorg meer vrouwen werken dan mannen, lopen zij volgens Oxfam ook meer risico om besmet te raken. "Ze worden eigenlijk dubbel geraakt door dit coronavirus."

Vaccins

Ook de manier waarop vaccins nu worden verstrekt, leidt volgens Oxfam tot meer ongelijkheid. "Rijke landen kopen soms zoveel vaccins op dat ze hun eigen bevolking wel 4 tot 5 keer kunnen inenten. Daardoor vissen arme landen achter het net", zegt Servaes.

Armere landen moeten volgens Oxfam tot 2023 wachten voordat de bevolking ingeënt kan worden. "Hoe langer het duurt voordat je bevolking gevaccineerd is, hoe dieper de economische crisis is en hoe langer het duurt voordat je weer op de weg omhoog zit", voorziet Servaes.

Davos

Het rapport wordt gepubliceerd op dag dat wereldleiders en topmannen digitaal bijeenkomen op het World Economic Forum. Elk jaar vindt dit plaats in Davos in Zwitserland, maar dit jaar is het evenement online. Oxfam hoopt met het rapport het onderwerp te kunnen agenderen.