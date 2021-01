Politici veroordelen onrust én grijpen kans campagne te voeren

Vlak na publicatie van dit artikel schreef de partij op Twitter: "Weer een staaltje nepnieuws van de NOS. FVD veroordeelt vanzelfsprekend het geweld dat is gebruikt in de protesten."

Een woordvoerder van de partij voegde er aan toe: "Wij dachten dat die veroordeling wel voor zich sprak."

GroenLinks-lijsttrekker Klaver en PVV-leider Wilders vliegen elkaar op sociale media in de haren. Ze vinden beiden dat de ander in moet grijpen om meer onrust te voorkomen.

'Ronduit gevaarlijk'

"Onacceptabel wat er op dit moment gebeurt in Eindhoven, in Amsterdam en al helemaal wat er gisteren gebeurde op Urk", twittert Klaver. In een tweede tweet voegt hij daar aan toe: "Vergeet niet dat PVV Urk tot dit geweld heeft aangezet. Onacceptabel, ondemocratisch en ronduit gevaarlijk, Geert Wilders grijp in!"

Hij verwijst naar een statement van de PVV-fractie in Urk van begin deze week. Daarin staat dat de lokale fractie, die fel tegen een avondklok is, "er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat deze op Urk niet gehandhaafd wordt". De lokale fractievoorzitter heeft Urkers eerder vandaag opgeroepen om zich aan de wet te houden en geen geweld te gebruiken.

'Jesse grijp in!'

Wilders twittert dat het geweld moet "kappen" in Eindhoven, Urk en Amsterdam. "En dat geldt natuurlijk ook voor de bontkraagvriendjes van Jesse Klaver uit de Schilderswijk: wegwezen!"