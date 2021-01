Brexitregels lastig voor webshops: 'Naar China verzenden is makkelijker'

Vooral de regels op het gebied van btw zijn sinds 1 januari veranderd. Door de brexit worden EU-landen en het Verenigd Koninkrijk voor de btw niet meer als één land gezien, en mogen ondernemers tot een bepaald bedrag niet meer gewoon de Nederlandse btw in rekening brengen.

Voor leveringen onder de 135 pond moeten Europese webwinkels nu de btw innen voor de Britse belastingdienst. Daarvoor hebben ze een Brits btw-nummer nodig.

Haas heeft zo'n Brits btw-nummer aangevraagd, maar nog niet gekregen. Ze zijn niet de enige, zegt correspondent Tim de Wit in Londen: "De Britse belastingdienst loopt ontzettend achter bij het verstrekken van btw-gegevens."

En er zijn meer obstakels voor Haas. "Stel dat we wel een btw-nummer krijgen dan is het nog onduidelijk hoe moeilijk het is, want we hebben geen idee hoe het terugvragen van de belastingen gaat: wat voor systeem ze hebben, hoe ingewikkeld het is, of er kosten aan verbonden zijn." Ook de verzendkosten zijn hoger, en de levertijden zijn mogelijk langer.

Onhandig en niet klantvriendelijk

Willem Bontrup van webshop Visdeal heeft het btw-nummer wel gekregen. Hij verkoopt hengelsportspullen, en gaat ondanks het extra papierwerk door met leveren aan het Verenigd Koninkrijk. "Ongeveer één vierde van onze omzet halen wij in het Verenigd Koninkrijk, voor ons is het een belangrijk land."

De laatste weken van 2020 is het bedrijf er vol ingedoken. "We hebben bij 25.000 producten codes en het land van oorsprong moeten toevoegen. We zijn daar heel veel uur mee bezig geweest."

De eerste pakketten die onder de nieuwe regels werden verstuurd, volgde Bontrup op de voet. "Via de track en trace heb ik bijgehouden hoe de verzending liep. Om half vijf 's nachts werd ik wakker en heb ik weer even gekeken hoe het ervoor stond, maar het liep allemaal. Er waren weinig vertragingen."