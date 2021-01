Bevrijdingsmonument Wageningen ingepakt uit protest tegen avondklok

Het Nationaal Bevrijdingsmonument werd in 1951 geplaatst op het 5 Mei Plein in Wageningen ter nagedachtenis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het beeld staat op het plein voor Hotel De Wereld, waar in mei 1945 onderhandelingen plaatsvonden over de Duitse capitulatie.

"Ik snap zo'n actie niet zo goed", zegt een man die over het plein in Wageningen loopt. "Ik ben het er niet mee eens. Wat we nu doormaken kun je niet vergelijken met wat we in de oorlogsjaren hebben meegemaakt."

Manager Hans Hooft van Hotel De Wereld kan ergens wel begrijpen dat iemand het monument heeft ingepakt. "Dat het net hier gebeurt is wat wrang, maar het is wat het is. Mensen uiten het op deze manier op ludieke wijze. Ik probeer het vooral positief te bekijken: dit biedt ook weer kansen om zo'n standbeeld officieel te bevrijden."