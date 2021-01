'Heel veel mensen in natuurgebieden', aantal toegangswegen afgesloten

"Er zijn vandaag heel veel mensen in onze natuurgebieden", zei een woordvoerder van Staatsbosbeheer. "Dat is goed voor te stellen, want alles is dicht, maar de natuur is open. En het is fraai weer. De grote belangstelling levert geen noemenswaardige problemen op; alles gaat gemoedelijk."

Hij riep mensen op vooral per fiets of lopend naar een natuurgebied te gaan, omdat het lastig kon zijn een parkeerplaats te vinden. Als gevolg daarvan parkeerden mensen in de berm "en dat is niet de bedoeling".

Op de druktemonitor van de provincie Utrecht was aan het eind van de middag te zien dat het in de meeste buitengebieden een stuk drukker was dan gebruikelijk. Dezelfde monitor voor Noord-Brabant toont dat het daar overwegend rustiger was. Met uitzondering van natuurgebieden bij Tilburg en Breda.

File naar Zandvoort

Ook het strand van Zandvoort bleek geliefd bij dagjesmensen. 's-Middags stonden er files op de toegangswegen, de vertraging liep op tot een halfuur. Verder bleef het overwegend rustig op de weg, zegt een woordvoerder van de ANWB.