KLM parkeert vliegtuigen op Groningen Airport Eelde

Vandaag landen er zes KLM-toestellen op Groningen Airport Eelde. Vanwege de coronacrisis vliegt KLM met minder capaciteit, waardoor de luchtvaartmaatschappij de vliegtuigen niet nodig heeft, meldt RTV Drenthe. Op het vliegveld worden de toestellen tijdelijk geparkeerd.

In totaal landen er zestien toestellen. "Voor maandag staan er vijf vliegtuigen op de rol en voor dinsdag ook nog eens vijf", zegt een woordvoerder van Groningen Airport Eelde. Of er daarna nog meer komen, is volgens de woordvoerder nog niet definitief bekend.

"Laten we vooropstellen dat we de kisten liever in de lucht zien, maar aangezien dat nu niet mogelijk is, hebben we bij KLM aangegeven dat hun overbodige vliegtuigen bij ons welkom zijn."