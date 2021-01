Deze ondernemers laten zien wat hun lockdown-uitgaven en -inkomsten zijn

Van der Slikke maakt nog geen gebruik van steunmaatregelen van de overheid, omdat zijn omzet daarvoor nog niet hard genoeg gedaald was. "In onze branche zakt de omzet langzaam. Je verliest beetje bij beetje leden." Dat proces gaat maar door nu de sportschool dicht is. Daardoor verwacht hij later dit kwartaal wel in aanmerking te komen voor NOW-loonsteun. Die krijg je vanaf 20 procent omzetverlies.

"Maar als we straks weer open mogen, verwacht ik niet dat we snel naar het oude ledenaantal groeien." Zijn omzet kan dus ook langdurig lager blijven. "Van de oudere doelgroep zijn we er veel kwijtgeraakt. De vraag is hoe happig die zijn om weer naar de sportschool te gaan. Ik hoop dat ons ledental stabiliseert en dat we rond september, als iedereen hopelijk gevaccineerd is, weer kunnen groeien. Steun is wel onontbeerlijk, omdat de periode dat we met negatieve cijfers draaien, veel langer is dan dat de coronaperiode duurt."