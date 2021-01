Aardbeving bij Gronings dorp Tjuchem

Bij het dorp Tjuchem in de provincie Groningen is vanochtend een aardbeving geweest. Volgens het KNMI was de beving op 3 kilometer diepte en had het een kracht van 1,9.

Bij RTV Noord meldden diverse inwoners uit de omgeving dat ze de aardbeving hebben gevoeld. De meldingen komen onder meer uit Bedum, Wagenborgen, Siddeburen en Steendam. "Eerst een trillende grond en daarna kraakte het hele huis", schrijft een inwoner van Siddeburen.

De aardbevingen in de regio worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste gasaardbeving in Groningen was in 2012 bij het dorp Huizinge. Die had een kracht van 3,6.