Ramkraak op juwelier in centrum Maastricht

Bij een juwelierszaak in Maastricht is vanochtend vroeg een ramkraak gepleegd. Volgens de politie zijn er sieraden gestolen. Hoe groot de buit precies is, is nog onbekend.

De politie kreeg rond 06.30 uur meerdere meldingen over de ramkraak. De daders vernielden met een auto het rolluik voor de zaak. Vervolgens werden uit de vitrine sieraden gestolen. Na de kraak zijn de daders met hun auto gevlucht, meldt 1Limburg.

De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht en is op zoek naar drie mannen. Ze zouden zich verplaatsen in een blauw-paarse auto. Ook roept de politie getuigen op zich te melden.