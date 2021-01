Larry King stelde geen moeilijke vragen, iedereen wilde bij hem in de show

De Amerikaanse talkshowpresentator Larry King, die vandaag op 87-jarige leeftijd overleed, was vooral bekend van zijn dagelijkse talkshow Larry King Live. Het was 25 jaar lang een van CNN's populairste programma's. King, die steevast bretels droeg, sprak vrijwel alle beroemdheden en politici die tussen 1985 en 2010 in het nieuws waren.

Zo interviewde hij alle zittende presidenten, veel first ladies en sprak hij ook met Monica Lewinksy, de stagiair die een affaire met president Bill Clinton had. Hij interviewde supersterren als Frank Sinatra en Madonna en had in 1995 een historische aflevering waarin hij sprak met PLO-leider Yasser Arafat, koning Hussein van Jordanië en de Israëlische president Yitzhak Rabin over het vredesproces in het Midden-Oosten.

Zijn show was via CNN International in meer dan 100 landen te zien.