Grote Aziatische drugsbaron opgepakt bij overstap in Nederland

Tse Chi Lop is de baas van het Sam Gor-syndicaat, dat ook wel bekendstaat als The Company. Hij zou verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de drugs die Australië ingesmokkeld worden, schrijft de Sydney Morning Herald. Sommigen vergelijken hem met de Mexicaanse drugsbaron El Chapo of met de Combiaanse drugsbaas Pablo Escobar.

Sam Gor is een van grootste drugskartels ter wereld. De Verenigde Naties schatten dat het in 2018 met de verkoop van methamfetamine 8 tot 17 miljard dollar omzette. In vijf jaar zou het syndicaat vier keer groter geworden zijn.

Volgens Sky News Australia heeft Sam Gor ook banden met motorbendes in Australië zoals The Comancheros en de Hells Angels. Onder leiding van Tse Chi Lop zouden verschillende Chinese triadegroepen, die voorheen concurrenten waren, zich hebben verenigd.