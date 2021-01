Woede in Spanje om voordringers bij vaccinatieprogramma

Meerdere prominenten opgestapt

De socialistische PSOE van premier Sánchez deed eerder een beroep op alle voordringers om hun functie neer te leggen. De conservatieve oppositiepartij Partido Popular deed zo'n zelfde oproep. Door de maatschappelijke ophef zijn al meerdere burgemeesters en ziekenhuisdirecteuren opgestapt, schrijft ABC. Een ziekenhuisdirecteur probeerde zich te verdedigen door te zeggen dat zijn personeel van hem had geëist dat hij als eerste geprikt zou worden, omdat zij anders niet zouden volgen.

NOS-Correspondent Rop Zoutberg: "Regiopresident Ximo Puig van Valencia kwam gisteren met het getal van zo'n 200 voordringers, alleen al in zijn deelstaat. Hij opperde dat de voordringers de tweede dosis dan maar niet moesten krijgen." Maar omdat daarmee indirect de eerste prik wordt verspild, is dat geen optie. Volgens Zoutberg zijn Spanjaarden verontwaardigd over de gang van zaken omdat het aantal besmettingen momenteel weer enorm oploopt.

In Spanje krijgen prominenten geen voorrang op kwetsbare groepen, zoals in sommige andere landen wel het geval is. Bewoners en medewerkers van verzorgingstehuizen vormen de eerste groep die wordt gevaccineerd, en acute zorgwerkers horen hier ook bij. Het ministerie van Volksgezondheid maakte eerder deze week bekend dat Spanjaarden boven de 80 jaar hierna aan de beurt zijn.