5487 nieuwe besmettingen, 289 minder dan gisteren

In de ziekenhuizen nam de bezetting af. Er liggen nu 2306 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2358), van wie 673 op de IC (gisteren: 674), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Toch is de ziekenhuisbezetting, gerekend cover de hele week, nauwelijks gedaald.