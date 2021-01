Verbazing over uitspraken premier Johnson over 'dodelijker' Britse variant

Britse medische deskundigen hebben verbaasd gereageerd op de uitspraken van premier Johnson dat de Britse variant mogelijk dodelijker is dan het gebruikelijke coronavirus. Ze noemen het optreden van Johnson op de persconferentie van gisteren voorbarig, omdat er veel meer onderzoek nodig is. "Hij misbruikt dit om angst aan te wakkeren."

Uit de gegevens van Britse coronapatiënten zou blijken dat het risico dat ze overlijden 30 procent hoger is: 1,3 in plaats van 1,0 procent. Wel benadrukten Johnson en zijn belangrijkste gezondheidsadviseur dat het beeld nog niet volledig is en dat er nog meer onderzoek moet worden gedaan.

Toch vinden meerdere experts dat Johnson voor zijn beurt heeft gesproken. "Ik maak mij zorgen. Ik vrees dat we dingen overhaast melden, terwijl de onderzoeksgegevens nog niet stevig genoeg zijn om conclusies te trekken", zei Mike Tildesley bij de BBC. Hij is hoogleraar in de modellering van infectieziekten en lid van SAGE, de Britse tegenhanger van het Outbreak Management Team.