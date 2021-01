Overval supermarkt Groningen, meerdere aanhoudingen

Een supermarkt in Groningen is overvallen. De politie heeft meerdere verdachten aangehouden.

"Een groep is de winkel in gegaan en heeft daar goederen meegenomen", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Noord. "Daarna sloegen de daders op de vlucht." Later werd een aantal verdachten opgepakt.

Bij de overval heeft de groep de winkel overhoop gehaald. Hoe groot de schade precies is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Omwonenden hoorden een harde knal op het moment van de overval. De politie denkt dat er mogelijk zwaar vuurwerk is gebruikt.