Lange celstraffen voor smokkelaars verantwoordelijk voor truckdoden Essex

In Engeland hebben vier mannen jarenlange celstraffen opgelegd gekregen vanwege hun betrokkenheid bij de fatale smokkel van 39 migranten, twee jaar geleden in Essex.

In oktober 2019 werden de lichamen van 39 slachtoffers gevonden in een vrachtwagen bij de Britse hoofdstad. De slachtoffers, die allemaal de Vietnamese nationaliteit hadden, werden Engeland binnengesmokkeld, maar kwamen in het voertuig door verstikking om het leven. Onder de slachtoffers waren 3 minderjarigen.

Twee mannen van 41 en 43 jaar hadden het belangrijkste aandeel in de smokkel, oordeelde de rechter in Londen. Zij moeten 20 en 27 jaar de gevangenis in.

Twee chauffeurs die betrokken waren bij het vervoeren en binnenhalen van de container, werden veroordeeld voor doodslag; ook zij moeten de gevangenis in. Het gaat om een 24-jarige man die 18 jaar de cel in moet en een 26-jarige die is veroordeeld tot ruim 13 jaar gevangenisstraf.