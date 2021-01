Viroloog Koopmans blikt vanuit Wuhan terug op jaar covid: 'Nog steeds streng hier'

Veel is nog onbekend, maar een ding is zeker over de oorsprong van het wereldwijde virus, zegt Koopmans: "We weten nu wel dat die markt zeker niet het beginplaatje was. De markt heeft zeker wel een rol gespeeld in het snel verspreiden van het virus, maar er zijn ook al mensen gevonden die niet op die markt waren en toch met covid besmet waren. Dus je moet verder terugkijken."

Niemand kon een jaar geleden bedenken hoe groot de impact van het virus een jaar later nog zou zijn. Ook in China. "Het is opmerkelijk dat we nu een jaar verder zijn, het Chinees Nieuwjaar zit er weer aan te komen. Daarom is China ook zenuwachtig over de uitbraak rondom Peking. Het is bijna een vergelijkbaar verhaal."