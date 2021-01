Dagboek uit Wuhan: 'Oma werd afgevoerd naar de IC en ik zag haar nooit meer'

"Hardlopen, de trap op en neer: het is nog altijd niet wat het was", vertelt Shangzhe. "Ik ben nog altijd herstellende, al gaat het stapje bij beetje vooruit." Haar verhaal staat niet op zich. Onderzoeken laten zien dat driekwart van de patiënten die destijds in het ziekenhuis werd gezien na een halfjaar nog altijd klachten heeft.

Een studie in Wuhan wijst erop dat 76 procent na zes maanden nog altijd kampte met vermoeidheidsproblemen en spierzwakte. Onderzoekers in Hongkong kwamen tot vergelijkbare inzichten. Van de 30 mensen die tussen februari en april in het ziekenhuis werden opgenomen, klaagde 80 procent over onder meer om vermoeidheid, kortademigheid, slaapproblemen en vergeetachtigheid.

Hoeveel mensen raakten besmet?

Volgens de officiële cijfers raakten ruim 50.000 mensen in Wuhan besmet met het coronavirus. Dat is een onderschatting van de daadwerkelijke omvang van de begindagen van de pandemie, mede door de beperkte testcapaciteit. Chinese onderzoekers, die tienduizenden bloedmonsters checkten op de aanwezigheid van antistoffen, schatten het aantal besmettingen met covid-19 in de stad waar het virus voor het eerst toesloeg nu op 168.000.

In deze video zie je een terugblik op de eerste twee maanden van de wereldwijde uitbraak: