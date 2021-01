Winkelketens vinden steun onvoldoende: 'Druppel op gloeiende plaat'

De politiek verschuilt zich volgens Witteveen achter het maximum van 800.000 euro per bedrijf per jaar dat volgens Europa aan steun mag worden gegeven. "In andere landen doen ze dat wat pragmatischer: bedrijven in Denemarken krijgen per kwartaal 4,5 miljoen, in Duitsland is er helemaal geen plafond. Nederland is het braafste jongetje van de klas dat alle Europese regels netjes navolgt."

Als Nederland ondernemers echt door de crisis wil heen helpen, zal het volgens Witteveen toch anders moeten. "Het is echt van levensbelang dat er nu anders wordt omgegaan met staatssteun."

'Schijntje voor verlies'

"Dit is een schijntje voor het verlies dat we iedere maand maken", zegt ook Adem Doymaz van Scapino. "We hadden ook gehoopt dat de overheid meer zou kunnen betekenen in het overleg tussen huurders en verhuurders. Met sommige komen we er goed uit, maar sommige houden vast aan de volle huurprijs."

Het bedrijf zegt niet om te vallen door het gebrek aan steun, maar er wel veel last van te gaan hebben in de toekomst. "Je neemt het de komende jaren met je mee", zegt Doymaz. "Het is niet fijn om in een situatie te komen waarin je je buffer volledig hebt verspeeld."