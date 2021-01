5791 nieuwe besmettingen, trend blijft dalende

Veel doden en besmettingen in Portugal

Internationaal gezien zit Nederland daarmee niet meer in de kopgroep. Portugal juist wel. Maar ook in Israël, dat zijn bevolking in razend tempo vaccineert, gaat het niet goed. Daar kondigde premier Netanyahu recentelijk een derde lockdown aan.

Wel dalen de besmettingscijfers in Israël sinds kort. Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk, dat het rond Kerst zwaar voor de kiezen kreeg vanwege de 'Britse variant' van het virus. In Nederland is de vrees dat die hier ook dominant gaat worden.