Alle internationale zeekabels Tennet tegelijkertijd defect

Alle drie de internationale zeekabels van Tennet lagen er gisteravond tegelijkertijd uit. De netbeheerder spreekt van een uitzonderlijke situatie.

De storingen hebben niet met elkaar te maken. De onderzeese stroomkabel tussen de Eemshaven en Denemarken viel gisteravond uit door een computerstoring. Die is inmiddels verholpen, meldt RTV Noord.

De 325 kilometer lange kabel lag er tussen september en begin januari al uit vanwege een breuk.

Andere defecten

De elektriciteitskabel tussen de Eemshaven en Noorwegen is daarnaast sinds maandag defect. De oorzaak van die storing is nog niet bekend. Volgens Tennet hangt het van de weersomstandigheden af wanneer de kabel onderzocht kan worden. Mogelijk is hij in april weer in bedrijf. De kabel is vaker uitgevallen.

Sinds 8 december ligt de zeekabel tussen de Maasvlakte en Engeland eruit. Tennet is nog bezig met het herstel.

Volgens de netbeheerder komt de stroomvoorziening in Nederland niet in gevaar door de defecte kabels, omdat er voldoende vermogen gehaald kan worden uit andere elektriciteitsbronnen. Ook is Nederland via andere stroomverbindingen verbonden met bijvoorbeeld Duitsland en België.