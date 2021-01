'Niet schreeuwen maar ratel gebruiken'; tips voor samen voetbal kijken verwijderd

Een VWS-woordvoerder zegt desgevraagd dat de tips er gisteren af zijn gehaald omdat het ministerie het "een verkeerd signaal vindt om samen in de avond voetbal te kijken", gezien het hoge aantal besmettingen en de strenge maatregelen zoals de avondklok.

"Natuurlijk heeft het wel meegespeeld dat het onder de aandacht kwam, maar de reden is echt dat we het niet passend vonden nu het advies ook is om zoveel mogelijk thuis te blijven."

Toeter en confetti

De tips werden een maand of twee geleden online gezet. Reden was dat uit gedragsonderzoeken was gebleken dat mensen willen weten wat ze nog wel kunnen doen.

Tips over onder meer bezoek aan grootouders en verjaardagen vieren, staan er nog wel. Voor dat laatste kun je bijvoorbeeld een feestpakket met "hoedje, toeter en confetti" laten bezorgen bij de gasten van een "online borrel of taartmoment".

Besmettingen van gasten

Bezoek is de belangrijkste oorzaak van besmettingen. Bijna 23 procent van de besmettingen werd afgelopen week opgelopen tijdens bezoek van of bij anderen, blijkt uit GGD-onderzoek. Daarmee is het de meest voorkomende setting, na mensen die samen wonen en tussen partners (53 procent) en vóór de werksituatie (16 procent).