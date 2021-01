Google dreigt Australië af te sluiten van zoekmachine vanwege mediawet

Als Australië de voorgestelde nieuwe mediawet invoert, sluit Google de zoekmachine af voor alle inwoners. Daarmee dreigt de Amerikaanse internetgigant vanwege het onderdeel dat bepaalt dat Google en andere techbedrijven kranten, nieuwswebsites en andere nieuwsmedia moeten gaan betalen voor content.

Het wetsvoorstel is bedoeld om nieuwsuitgevers, die financieel worstelen met het online verdienmodel, te helpen. Google zegt dat het indruist tegen "het principe van vrij linken tussen websites".

Eerder heeft ook Facebook forse kritiek op het voorstel geuit. Het bedrijf zei dat bij invoering Australiërs geen toegang meer krijgen tot nieuwscontent op het platform.

'We gaan niet in op dreigementen'

Premier Scott Morrison zegt niet onder de indruk te zijn van Google's ultimatum. "Laat het duidelijk zijn: Australië maakt de regels over wat je hier kunt doen. Dat wordt gedaan in het parlement en we gaan niet in op dreigementen."

Het is opvallend dat het techbedrijf uit de VS de Australische regering zo onder druk zet. Ook in andere landen strijdt Google tegen vergelijkbare wetgeving, maar nieuwssite Bloomberg merkt op dat daarbij niet werd gedreigd om de zoekmachine compleet af te sluiten.

Afspraken in Frankrijk

Franse nieuwsuitgevers bereikten gisteren een overeenkomst met Google. Als eerste land in Europa gaat de zoekmachine daar een vergoeding betalen voor het tonen van nieuwsartikelen in zoekopdrachten, schrijft nieuwssite France24.

Eerder had Google dit geweigerd en in Frankrijk de zoekresultaten voor Europese nieuwsmedia geblokkeerd. Maar een hoge Franse rechtbank dwong het techbedrijf op basis van Europese wetgeving de onderhandelingen met de uitgevers voort te zetten.

Ook in Australië staat Google dus onder druk om nieuwsuitgevers tegemoet te komen. "De Australische regering was wereldwijd de eerste die wettelijk wilde vastleggen dat Google een financiële verplichting heeft aan de media hier. Het is een voortrekkersrol die wordt omarmd. Dat zie je ook aan de felle reactie van Morrison vandaag", zegt correspondent Eva Gabeler.

Miljardenomzet

Zo'n 94 procent van alle zoekopdrachten in Australië verloopt via Google, meldt de Australische toezichthouder. Naar schatting 19 van de ruim 25 miljoen Australiërs gebruiken dagelijks de zoekmachine. Volgens het bedrijf had het vorig jaar in Australië een omzet van omgerekend 3,1 miljard euro.

Zo'n 17 miljoen Australiërs loggen maandelijks in op Facebook. Het bedrijf behaalde daar in 2019 naar eigen zeggen een omzet van 427 miljoen euro aan advertenties.

Nieuwssites, kranten en tv-stations vinden dat ze recht hebben op een vergoeding omdat hun artikelen en video's inkomsten genereren voor de twee techgiganten. Maar die brengen daar tegenin dat de media al profiteren van de extra bezoekers op hun site.

'Bangmakerij'

Met het dreigement gedraagt Google zich als een 'corporate bully', zegt een mediaprofessor van de universiteit van Melbourne tegen Bloomberg. "Het draait allemaal om controle en macht. Ze laten andere toezichthouders weten dat ze een gevecht kunnen verwachten als ze overgaan tot dit soort wetten."

Binnen enkele maanden wordt de stemming over de mediawet verwacht. Als die erdoor komt, moeten Google en Facebook een deal sluiten met uitgevers. Als de onderhandelende partijen er samen niet uitkomen, volgt verplichte bemiddeling.