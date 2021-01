Ondernemers willen snel hulp van banken 'anders dreigt golf aan faillissementen'

Meer ondernemers komen snel in geldproblemen als de banken weigeren om steun te geven. Daarvoor waarschuwt Inretail, de brancheorganisatie van winkeliers. Die zegt dat ondernemers vaker dan vorig jaar 'nee' te horen krijgen.

"Ze zitten in hoge nood en kloppen bij hun huisbankier aan. Daar krijgen ze vaker nul op rekest", zegt voorzitter Udo Delfgou in het NOS Radio 1 Journaal. "Of banken stellen meer eisen, ook bij uitstel van aflossingen, terwijl ondernemers het nu hard nodig hebben."

Volgens Delfgou hebben veel winkeliers snel geld nodig om hun winkel klaar te krijgen voor de heropening. "Het grootste probleem hebben ze de komende weken met extra voorraden die binnenkomen. Ze hebben geen geld om de rekeningen van de leveranciers te betalen. Het moet snel en niet met allerlei papierwerk en regels."

Hard en vervelend

Banken gaven vorig jaar gezamenlijk uitstel aan ondernemers voor aflossingen, maar daar kwam in het najaar een eind aan. "Niemand heeft er belang bij, ook die ondernemer niet, als ze zich in de schulden blijven steken terwijl er geen toekomstperspectief is", zei Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. "Dat is hard en vervelend. Ik voel met die mensen mee, maar het is de verstandige manier waarop wij ook andere ondernemers kunnen blijven helpen als bank."

Volgens de bankenvereniging blijft de kredietverlening over het algemeen op peil. "Onze indruk is dat ook veel ondernemers geen krediet aanvragen omdat zij zelf denken dat extra schuld niet de beste oplossing is", zegt een woordvoerder over de situatie van nu. "Zij weten dat het een keer moet worden terugbetaald en missen perspectief om geld te verdienen."

De overheid kwam gisteren met een extra steunpakket voor ondernemers, maar volgens Inretail is het voor bedrijven belangrijk dat banken blijven meedoen. "Ze slaan nu een beetje door. In de kern gezonde bedrijven moeten geholpen worden en snel", zegt Udo Delfgou. "Anders krijgen we straks een golf aan faillissementen."

Bijzonder beheer

De afgelopen maanden hebben banken de afdelingen waar ondernemers in nood terechtkunnen uitgebreid. Op de zogenoemde afdeling Bijzonder Beheer van ABN Amro en Rabobank werken 20 procent meer mensen dan voor de crisis. Ook bij ING zijn er meer mensen aangenomen.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken valt de drukte vooralsnog mee. "Banken zien nog weinig betalingsproblemen ontstaan bij hun klanten. Natuurlijk weten we dat onder de oppervlakte schulden zich opstapelen en banken staan klaar om zo nodig snel op te schalen."