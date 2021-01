Kabinet: kinderbijslag niet indexeren om kwaliteit UWV te verbeteren

Het kabinet wil bezuinigen op de kinderbijslag, omdat er meer geld moet naar uitvoeringsorganisaties. Het wil de bijdragen voor kinderbijslag in 2022 en 2023 niet indexeren en in 2024 minder. In plaats daarvan wil het kabinet 100 miljoen euro extra investeren in het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Het plan is nog ingediend door staatssecretaris Van 't Wout van Sociale Zaken. Na de val van het kabinet en het opstappen van minister Wiebes is Van 't Wout inmiddels demissionair minister van Economische Zaken.

Inkomenseffecten klein

Omdat de effecten van de ingreep op de inkomens relatief klein zijn, vindt hij de maatregel aanvaardbaar. Door de kinderbijslag niet aan te passen aan de inflatie zullen de bedragen tussen januari 2022 en december 2023 niet veranderen. En zoals het er nu naar uitziet, komt er in 2024 een verhoging van 0,69 procent.

In de regel wordt de kinderbijslag twee keer per jaar aangepast aan de stijgende kosten van levensonderhoud. De bedragen voor kinderbijslag variëren nu van 223 tot 319 euro per kwartaal per kind, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De indexatie per 1 januari van dit jaar betekende een gemiddelde verhoging van zo'n 2,50 euro per kwartaal,

ICT

De 100 miljoen voor het UVW en de SVB is bedoeld om de dienstverlening van die instanties te verbeteren. Want de kwaliteit daarvan is volgens Van 't Wout medebepalend voor het vertrouwen in de overheid. Een deel van het extra geld is bedoeld voor modernisering van de ICT.

Het voorstel van Van t Wout is nu in internetconsulatie: dat betekent dat mensen erop kunnen reageren.