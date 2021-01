Humanitaire crisis dreigt in Mozambique: ‘Nooit zoveel angstige blikken gezien’

Cabo Delgado is een van de armste provincies in het land. Er is nauwelijks werkgelegenheid, waardoor de situatie voor jongeren uitzichtloos is. En dat terwijl in deze regio in 2011 een van de grootste gasvoorraden ter wereld is ontdekt.

"De inwoners van Cabo Delgado gaan er niet van uit dat ze gaan profiteren van de opbrengsten. Ze hebben het namelijk al eerder gezien, want in de provincie liggen ook robijnen. Maar dat heeft de regio zelf niet vooruitgebracht", zegt Van Gelder.

Volgens Van Gelder heeft de regering geen controle over de situatie in het noorden. "Toen de aanvallen begonnen in 2017 deed de regering ze af als acties van criminele bendes. Sindsdien zijn de terroristen alleen maar sterker en brutaler geworden."

De Mozambikaanse regeringstroepen hebben al hulp gehad van huurlingen uit Rusland en een privébedrijf uit Zuid-Afrika dat de strijd steunt met helikopters, maar dat heeft ook niet geholpen. De Zuid-Afrikaanse regering heeft al een tijdje geleden gezegd dat het leger kan bijspringen, mocht Mozambique dat willen.

Ook de EU heeft toegezegd te gaan helpen met het trainen van Mozambikaanse troepen en de logistiek. En het regionale samenwerkingsorgaan in zuidelijk Afrika SADC zou deze week bijeenkomen om onder meer de veiligheidssituatie te bespreken, maar dat is uitgesteld.