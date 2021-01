Frankrijk helpt migranten aan paspoort na hun inzet tegen corona

De Franse regering beloont migranten die zich verdienstelijk hebben gemaakt in coronatijd. Zij kunnen sinds een aantal maanden veel makkelijker een Frans paspoort krijgen. Hun dossiers worden 'versneld en soepel' behandeld, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Buitenlanders moeten met hun werkgever een speciaal formulier invullen. Daarop staat dat de persoon in kwestie het afgelopen jaar doorwerkte in een 'risicoberoep'. Er zijn in totaal 17 beroepsgroepen gekozen die in aanmerking voor de regeling komen. Dat gaat van kassapersoneel in supermarkten tot zorgverleners en van vuilnisophalers tot onderwijzers.

Normaal gesproken moet een migrant vijf jaar legaal in Frankrijk zijn voor hij of zij de Franse nationaliteit kan krijgen. Met de regeling hoeft dat maar twee jaar te zijn.

Lucas Khalid is een van hen. Hij emigreerde vijf jaar geleden vanuit Marokko, en staat nu al een paar jaar voor de klas: