Franse actrice Nathalie Delon overleden

In Parijs is de Franse actrice Nathalie Delon (79) overleden. Ze was de ex-vrouw van de beroemde Franse acteur Alain Delon.

De in 1941 in Oujda, Marokko geboren Francine Canovas kwam begin jaren 60 naar Parijs. Daar ontmoette ze Delon die verliefd op haar werd en zijn vijf jaar durende verloving met Romy Schneider verbrak om met haar te kunnen trouwen.

Het paar trouwde in 1964 en direct na het huwelijk vertrokken ze naar de Verenigde Staten, waar Delon een filmcontract had. Een maand later werd in Los Angeles hun zoon Anthony geboren.

Le Samouraï

In 1967 speelde Nathalie haar eerste filmrol, samen met haar man, in Le Samouraï van regisseur Jean-Pierre Melville. Twee jaar later kwam er een eind aan haar huwelijk met Alain Delon.

Ze bleef acteren en speelde in onder meer Army of Shadows, Bluebeard, The Romantic Englishwoman en Une femme fidèle. Ook regisseerde ze films als Sweet Lies en Ils appellent ça un accident. De laatste film waarin ze te zien was, was Nuit de chien uit 2008.