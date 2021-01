'Eindexamens in huidige vorm onhoudbaar'

De minister moet opnieuw kijken naar de afspraken over de eindexamens. Dat vindt het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de VO-Raad, de koepel voor middelbare scholen. Het LAKS ziet dat leerlingen zich door de verscherping van de coronamaatregelen niet goed kunnen voorbereiden op de examens en verwacht dat veel minder scholieren zullen slagen dit jaar. Ze noemen de examens zoals die nu gepland staan onhoudbaar.

Vorige week werd bekend dat examenleerlingen, die nog wel naar school mogen, 1,5 meter afstand moeten houden. Het LAKS merkt dat het onderwijs daardoor verslechtert. "In de praktijk betekent dit dat klassen niet meer in hun geheel in een lokaal passen en dus met hetzelfde aantal docenten slechts ongeveer halve lessen zullen krijgen."

In december hadden alle onderwijsorganisaties al overleg over de eindexamens. De minister besloot toen dat er meer afnametijd voor de examens komt en dat leerlingen extra herkansingen krijgen. Afgesproken was dat na de voorjaarsvakantie opnieuw zou worden gekeken of dit genoeg was, maar het LAKS en de VO-Raad willen dat minister Slob daar nu al naar gaat kijken.

'Alleen eindexamen voor centrale vakken'

Het LAKS ziet een mogelijke optie in scholieren alleen examen laten doen in kernvakken. Dat betekent dat de vakken Nederlands, Engels en wiskunde wel centraal worden afgenomen, en de rest van de vakken via schoolexamens. "Dan kun je gericht bijspijkeren en weten kandidaten en vervolgopleidingen waar ze aan toe zijn. De tijd en docenten ontbreken nu eenmaal om alles te doen."

De VO-Raad spreekt zich nog niet uit over hoe de examens eruit moeten zien. Wel benadrukt de koepel dat het belangrijk is dat minister Slob er snel naar kijkt. "Meer leerlingen dreigen dit jaar te zakken bij het eindexamen en scholen hebben duidelijkheid nodig. Pas na de voorjaarsvakantie kijken of de afspraken nog passend zijn, dat is te laat."