Coronaveilige estafettestaking in de metaalsector begonnen

De aangekondigde estafettestaking in de metaalsector is begonnen. Rond 09.00 uur meldden de eerste stakers zich in de zogenoemde staakstraat bij het Parktheater in Eindhoven. Vanwege corona verloopt de staking anders dan gebruikelijk.

Werknemers van ASML in Veldhoven en DAF Trucks in Eindhoven reden door een soort drive-through om zich in te schrijven. "De stakers rijden langs ons en wij pikken de stakingsformulieren op. Voor alle deelnemers is dit een veilige manier van staken", zegt een woordvoerder van vakbond CNV.

De werknemers leggen 48 uur het werk neer. "In dit uitzonderlijke geval mogen werknemers de staking verder thuis uitzitten." Ook bij Fokker en ThyssenKrupp wordt gestaakt, meldt Omroep Brabant. In Alblasserdam is eveneens een staakstraat ingericht.