Pleger seksueel misbruik legt steeds vaker contact via sociale media

Chanteren

De werkwijze van de digitale kinderlokker wordt grooming genoemd. De groomer doet alsof hij geïnteresseerd is in zijn slachtoffer. Hij bouwt een vertrouwensrelatie op door over hobby's en interesses te chatten en verzamelt zo persoonlijke informatie over de jongere.

Op een bepaald moment stuurt hij aan op seks en vraagt hij zijn contact zich uit te kleden of seksueel getinte foto's te sturen. Daarmee chanteert hij het slachtoffer en kan hij druk uitoefenen om ook daadwerkelijk ergens af te spreken.

Ook de politie onderschrijft de de toenemende rol van smartphones en sociale media in zedenzaken. "We zien in vrijwel alle zedenzaken, zowel bij volwassen als minderjarige slachtoffers, dat slachtoffers en verdachten met elkaar communiceren, voor of na het incident", zegt Lidewijde van Lier van de politie. "We onderstrepen zonder twijfel het belang om alert te zijn op online gedrag van kinderen."