Amerikaanse sterren brengen eerbetoon aan nieuwe president Biden

Het begin van het presidentschap van Joe Biden is gisteren door Amerikaanse sterren ingeluid met een concert dat online en op veel Amerikaanse tv-zenders was te volgen. Onder anderen John Legend, Justin Timberlake, Demi Lovato, Foo Fighters en Katy Perry traden op. Acteur Tom Hanks presenteerde de show. De artiesten wilden met hun optreden ook een eerbetoon brengen aan de hulpverleners en zorgmedewerkers die in de coronapandemie in de frontlinie staan.

Bruce Spingsteen zong op de trappen van het Lincolnmonument in Washington zijn nummer Land of hope and dreams. Zangeres Demi Lovato trad op in Los Angeles waar ze het nummer Lovely Day van Bill Withers zong, samen met verpleegkundigen en dokters.

Artiesten en oud-presidenten

Bij het concert waren niet alleen artiesten aanwezig: de nieuwe president werd ook toegesproken door zijn voorgangers Obama, Bush en Clinton. Ook kreeg Biden een toespraak vanuit de ruimte, van de bemanning van het internationaal ruimtestation ISS.

Bekijk hier een samenvatting van het concert: