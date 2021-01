Tweede lockdown stuwt winst PostNL

De lockdown die half december inging, heeft PostNL een flink hogere winst opgeleverd dan waar het bedrijf rekening mee hield. Het postbedrijf kwam daarom eerder dan gepland al met voorlopige cijfers over het afgelopen jaar.

Zo nam de brievenbuspost een flinke vlucht in december. Er werden sinds het ingaan van de lockdown ruim twee keer zoveel kaarten en brieven bezorgd als normaal. Ook werden er veel meer pakketten verzonden.

Eenmalige vraag

Daardoor had het bedrijf een uitzonderlijk goed laatste kwartaal. Het schat dat de winst voor rente en belastingen in de laatste drie maanden 55 miljoen euro hoger was, dan als er geen coronacrisis was geweest.

Over heel 2020 verwacht PostNL een winst voor rente en belastingen van zo'n 240 miljoen euro, naar eigen zeggen "fors meer dan eerder aangegeven".

PostNL kon afgelopen jaar een recordaantal pakketten bezorgen: 337 miljoen in totaal. Zo'n 25 miljoen pakketten zijn alleen verzonden vanwege corona, schat het bedrijf. Het houdt er rekening mee dat dit eenmalige vraag is, die weer verdwijnt als de pandemie voorbij is.