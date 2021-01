Dronter gezin al jaren bedreigd vanwege geografische coördinaten

"We weten je te vinden", of "we zullen je een lesje leren." Het gezin van Jacques Huijbregts krijgt op sociale media al jaren dit soort bedreigingen.

Veel mensen die digitaal opgelicht zijn, komen in hun zoektocht naar het postadres van een internetsite vaak uit bij de coördinaten 52°30 0 N, 5°45 0 E. Want als de fysieke locatie niet bekend is, wordt de locatie van het middelpunt van Nederland doorgegeven. En dat is precies de plek waar het gezin Huijbregts woont.

Dit weekend gebeurde dat weer, na de demonstatie zondag op het Museumplein in Amsterdam. Daar vloog een reclamevliegtuigje over met daarop de tekst: 'Koud he? Videre!'

Videre.fail is een website die tegenstanders van de coronamaatregelen op de korrel neemt en wappies noemt. Boze demonstranten zochten op internet wie er achter die site zitten en kwamen uit op de Haringweg in Dronten.

Jacques Huijbregts vertelt in deze video welke bizarre dingen hij nog meer meemaakte de afgelopen jaren.