Agenten brengen massaal eerbetoon aan doodzieke collega 'Hennep Harry'

Tientallen agenten van de politie Oost-Nederland zijn vanmiddag in colonne door de straat van hun zieke collega gereden. De 62-jarige man uit Neede in de Achterhoek hoorde twee weken geleden dat hij een tumor in zijn hoofd heeft en dat hij niet lang meer heeft.

Zijn collega's wilden 'Hennep Harry' een hart onder de riem steken. De politie verzoekt zijn echte naam niet te gebruiken. Hij dankt zijn bijnaam aan zijn carrière bij de politie, waar hij vooral belast was met het oprollen van wietplantages. Toen duidelijk werd dat hij ongeneeslijk ziek is, kwamen zijn collega's twee dagen geleden op het idee van de morele steunbetuiging.

Tientallen motoren gingen stoet voor

Een colonne van ongeveer 130 auto's reisde vanmiddag af naar Neede, waar Harry met zijn gezin woont. De stoet werd begeleid door tientallen motorrijders.

Met de Achterhoekse agent gaat het slecht. " We willen afscheid van hem nemen. En dat deden we zo, ook met partners. Iedereen kent hem. Je zag het ook aan alle motoren en auto's, het was een hele geliefde collega", zegt politewoordvoerster Chantal Westerhoff.

Ook sleepauto's reden mee, medewerkers van Essent en mensen die de hennep weghaalden. "Buren en familie hebben ook coronaproof afscheid kunnen nemen. Het was overweldigend."

Laatste groet

Twee weken na de diagnose kan hij niet meer praten. Wel kreeg hij de actie van zijn collega's bewust mee. Hij reageerde verrast en er vloeiden volgens RTV Oost de nodige tranen. Harry wist van niks, hij had alleen gehoord dat hij voor het raam moest gaan zitten. Waarna zijn collega's naar hem zwaaiden.

Ook omwonenden maakten vanmiddag van de gelegenheid gebruik om een laatste groet te brengen aan hun buurman.