KLM in de knel door verplichte sneltest, hoopt op uitzonderingspositie

Door de verplichte sneltest voor reizigers uit het buitenland is de kans groot dat KLM zaterdag stopt met het uitvoeren van langeafstandsvluchten. Zoals het er nu voorstaat zouden honderden vracht- en passagiersvluchten per week worden geschrapt, zegt de luchtvaartmaatschappij.

Vanmiddag maakte het kabinet bekend dat vanaf zaterdag alle reizigers uit landen met verhoogd coronarisico kort voor vertrek een sneltest ondergaan. Zonder negatieve testuitslag mogen ze niet in het vliegtuig stappen.

Volgens KLM lopen bemanningsleden die positief testen hierdoor het risico dat ze in het buitenland moeten achterblijven en dat zou niet te rijmen zijn met "goed werkgeverschap". Ook leidt het achterblijven van personeel waarschijnlijk tot bezettingsproblemen op de toestellen.

Volgens een woordvoerder van KLM gaat het om enkele honderden vluchten per week, vooral intercontinentale verbindingen.

Uitzonderingspositie

KLM probeert de overheid ervan te overtuigen dat het personeel een uitzondering krijgt. Daarnaast kijkt het bedrijf intern of er andere oplossingen zijn om het risico van achterblijvend personeel op te kunnen vangen, bijvoorbeeld door met extra veel bemanningsleden naar verre bestemmingen te vliegen.

Ook de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel zegt dat de KLM-directie overlegt over een uitzonderingspositie. "Wil de overheid geen uitzondering maken, dan ziet KLM zich inderdaad genoodzaakt om de intercontinentale vloot voorlopig volledig aan de grond te houden", schrijft de vakbond in een verklaring.

Op vliegveld blijven

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een reactie dat KLM-medewerkers alleen onder de verplichte sneltest uitkomen als ze tijdens de reis binnen het beveiligde gebied op de luchthaven blijven. "Zodra ze in een hoogrisicogebied uitstappen en daar bijvoorbeeld overnachten lopen ze net als andere mensen in het betreffende land het risico op besmetting met het coronavirus of mutaties daarvan."

Deze uitzondering lijkt niet werkbaar voor langeafstandvluchten. Na de landing laat KLM de bemanning vanwege de rusttijden altijd overnachten in een hotel en dat is voorbij de douane.

Verder wijst het ministerie erop dat vrachtwagenchauffeurs die met de veerboot aankomen aan dezelfde regels moeten voldoen.

'Duizenden banen verloren'

Volgens vakbond De Unie levert de verplichte sneltest de Nederlandse economie extreme schade op. "Tussen neus en lippen door heeft het kabinet vandaag misschien wel het ontslag aangekondigd van duizenden KLM'ers", zegt voorzitter Reinier Castelein.

De bond is vooral boos over de manier waarop de maatregel is aangekondigd. "Een nationale televisie-uitzending waarin het kabinet zelfs aandacht besteedt aan het uitlaten van Max en Wodan. Maar dat ook KLM-bemanningen onder het testbeleid voor inreizenden gaan vallen werd verzwegen."