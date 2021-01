Burgemeester Veenendaal stapt uit SGP na discussie over samenwerking met FvD

Zijn besluit heeft volgens de burgemeester niet alleen te maken met de discussie van afgelopen weekend. "Ik kom tot de conclusie dat de partij en ik in de loop van jaren politiek uit elkaar zijn gegroeid. Niet op één specifiek punt, maar op meerdere onderwerpen en standpunten."

Kats zegt dat het partijcongres hem het laatste zetje heeft gegeven. "Het punt dat ik graag had gezien is dat partijbreed ondubbelzinnig afstand was genomen van partijen en personen die zich tegen de inclusieve samenlevingen keren en de tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen. Die duidelijkheid heb ik node gemist en dat betreur ik."

Kats benadrukt volgens RTV Utrecht dat het opzeggen van zijn lidmaatschap een persoonlijke keuze is en losstaat van zijn functie als burgemeester van Veenendaal. "Het burgemeesterschap is geen politieke functie, dus voor mijn inzet voor Veenendaal heeft deze keuze geen betekenis. Zonder binding aan een politieke partij zal ik mij volledig blijven inzetten voor iedereen in onze mooie stad."