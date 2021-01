Tientallen migranten verdronken voor Libische kust

Voor de kust van Libië zijn zeker 43 migranten verdronken doordat hun boot is gezonken, meldt de International Organization for Migration (IOM). Volgens het VN-orgaan is het de eerste scheepsramp met migranten op de Middellandse Zee van dit jaar.

De boot was gisterochtend vertrokken vanuit de West-Libische havenstad Zawiyah. Enkele uren laten kapseisde het schip, nadat de motoren het op ruige zee hadden begeven.

Volgens de IOM konden tien migranten worden gered. Alle omgekomen opvarenden zijn mannen uit West-Afrikaanse landen, schrijft de organisatie.

Belangrijke migrantenroute

Veel migranten proberen via Libië de oversteek naar Europa te maken. Volgens de IOM zijn vorig jaar zo'n 11.000 van hen op zee ontdekt en teruggebracht naar Libië.

Op de Middellandse Zee gaat het geregeld mis op de vaak overvolle en gammele boten of bootjes. De IOM schat dat daardoor vorig jaar zeker 900 migranten zijn verdronken.