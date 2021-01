Trump trekt deur Witte Huis achter zich dicht: 'Het was een grote eer'

Op Joint Base Andrews hield Trump nog een laatste toespraak, voor een groepje aanhangers. Hij zei dat hij verwacht dat de nieuwe regering grote successen zal boeken, maar dat hij daarvoor de basis heeft gelegd. Trump noemde Biden in zijn speech overigens niet bij naam.

Hij stelde dat voor de nieuwe regering "een fundament is gebouwd om iets heel spectaculairs te doen". Ook deelde Trump een sneer uit: "Ik hoop dat ze de belasting niet gaan verhogen. Als ze het wel doen, dan had ik jullie gewaarschuwd."

Tegen zijn aanhangers zei Trump dat hij de ontwikkelingen van een afstandje zal blijven volgen. Hij beloofde spoedig terug te keren en wenste de aanwezigen "een mooi leven".

Trump werd door het Amerikaanse leger gesalueerd met 21 kanonschoten, voordat hij onder de klanken van Frank Sinatra's My Way met First Lady Melania Trump over de rode loper naar de Air Force One liep en richting Florida vertrok.