Rutte: avondklok heftige maatregel, maar dit is cruciaal moment

Invoering van een avondklok is een heftige maatregel. Dat erkende premier Rutte in een toelichting op de nieuwe ingrepen van het kabinet om het coronavirus terug te dringen en te beteugelen. De avondklok is van de plannen het meest in het oog springende voornemen. De maatregel moet zaterdag of zondag aanstaande ingaan.

"Niemand staat er bij te juichen", zei de demissionaire premier, "maar als je dit doet, kun je net even wat eerder perspectief bieden." Ook benoemde hij dat er volgens hem sprake is van "een cruciaal moment voor de nationale veiligheid en volksgezondheid". Hij wees op de positieve resultaten van een avondklok in andere Europese landen. Volgens hem is er nu geen alternatief.

Rutte benadrukte dat de avondklok pas echt ingaat als de Tweede Kamer ermee instemt. Volgens Rutte "moeten we ons nog een keer schrap zetten, nu alle alle deskundigen waarschuwen voor een derde golf". Met de avondklok wil het kabinet bereiken dat er minder groepsvorming is, dat er minder wordt gereisd en dat minder mensen bij elkaar op bezoek gaan. "Minder contacten om daarmee besmettingen te voorkomen. Want dat is en blijft de essentie."