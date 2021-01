Brand in Utrechtse nieuwbouwhuizen onder controle

De brand in meerdere nieuwbouwhuizen in Utrecht lijkt onder controle. De Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de brandweer alleen nog wat sloopwerkzaamheden uitvoert om er zeker van te zijn dat de brand helemaal uit is.

De brand ontstond aan het begin van de middag tijdens werkzaamheden in een woning in aanbouw in de wijk Leidsche Rijn. Het vuur verspreidde zich volgens RTV Utrecht in totaal over zes huizen.

Er raakte niemand gewond. Omdat de huizen nog niet bewoond zijn, hoefden er geen bewoners geëvacueerd te worden.