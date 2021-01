Kabinet zet in op avondklok van 20.30 uur tot 04.30 uur, begint vrijdag

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken wil het kabinet dat er vanaf vrijdagavond een avondklok komt. De maatregel moet gaan gelden van 20.30 uur tot 04.30 uur. Dat is de kern van een kabinetsbesluit, dat premier Rutte en minister De Jonge zometeen bekendmaken. Ook komt er een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen in Zuid-Amerika.

Of de avondklok echt doorgaat, hangt af van de Tweede Kamer. Die moet toestemming geven en of dat gaat gebeuren, is nog niet zeker. Het kabinet heeft vanochtend nog eens vergaderd over de kwestie en na afloop wilden de bewindslieden er weinig over kwijt. D66-minister Kaag zei dat er goed over gesproken is, en dat het kabinet met "een inzet" komt.

Het is ook de bedoeling van het sinds vorige week demissionaire kabinet dat mensen van hun werkgever een verklaring kunnen krijgen dat ze echt op straat moeten zijn. Voor werkgevers komt daarvoor een modelverklaring op de site van de Rijksoverheid. Ook moeten mensen nog een eigen verklaring kunnen tonen, waarin de reden staat dat ze 's avonds buiten zijn.

Hond uitlaten

Tijdens de avondklok mogen mensen hun hond uitlaten, maar alleen en niet met meerdere gezinsleden. Het kabinet wil dat de maatregel geldt tot en met 9 februari en wie zich er niet aan houdt, kan een boete krijgen van 95 euro.

Daarnaast wil het kabinet dat het aantal mensen dat op bezoek mag komen, wordt beperkt van twee naar één.

Beperkingen voor reizigers

Vanaf 23 januari komt er een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Die maatregel blijft van kracht tot een verplichte quarantaine voor reizigers is ingesteld.

Verder moeten reizigers die vanuit landen met een hoog risico naar Nederland komen, ook nog een sneltest doen. Ze moesten al een negatieve PCR-test kunnen laten zien.