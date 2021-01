1,3 miljoen euro gemeentegeld verdampt door geflopt Haags banenproject

Een project dat honderden werklozen in Den Haag aan een baan moest helpen, is mislukt. Deze week wordt het faillissement aangevraagd voor het banenproject, meldt Omroep West.

Het project, de Energie Academie, startte in februari vorig jaar. Doel was om in twee jaar tijd 560 werkloze kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden op te leiden tot onder meer stukadoor, metaalbewerker of installateur van zonnepanelen en ze door te laten stromen naar een betaalde baan. De gemeente Den Haag stak 1,3 miljoen euro in het project. Uiteindelijk zijn slechts zeventien mensen aan het werk geholpen, het geld is op.

Te hoge salarissen

Uit onderzoek van de gemeente bleek van de zomer dat de bestuurders en medewerkers zichzelf te hoge salarissen en vergoedingen betaalden en dat er te veel was uitgegeven aan onder meer huur en inrichtingskosten. Er werd een reorganisatie doorgevoerd, maar die hielp niet.

De verantwoordelijk wethouder deed vorige week op aandringen van de raad nog een bemiddelingspoging om een faillissement af te wenden, maar die poging is mislukt, schrijft hij in een brief aan de gemeenteraad. "Het verschil tussen het door de schuldeisers gevraagde bedrag en het aanbod van de raad van toezicht is simpelweg te groot. De raad van toezicht heeft daarop aangegeven dat zij voornemens is deze week faillissement aan te vragen."

Nieuwe kans

De wethouder vindt wel dat het concept van Energie Academie een nieuwe kans moet krijgen en daarom heeft hij een adviesbureau opdracht gegeven om een levensvatbare vorm te vinden voor het concept.